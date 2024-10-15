Рівненщина попрощалась з Героєм, який загинув рік тому: тіло ідентифікували за ДНК

Воїна проводжали в останню путь всією громадою

Україна щодня платить високу ціну за свою свободу і незалежність. На фронті гинуть найкращі сини нашої держави, захищаючи рідну землю від російських загарбників.

Сергій Нестерчук, уродженець села Білашів колишнього Здолбунівського району, загинув у боях на Донеччині 5 жовтня 2023 року. Тіло Воїна ідентифікували за ДНК. Йому було лише 35 років. 15 жовтня, через рік після загибелі, тіло воїна повернулося до рідного дому. Про зустріч тіла Героя розповіли у Рівненській міській раді.

Сергій народився 31 січня 1988 року в селі Білашів. Після закінчення місцевої школи він вступив до Національного університету водного господарства та природокористування, де здобув спеціальність "Гідромеліорація". Однак професійний шлях Сергія склався інакше — він працював на підприємстві "Сталь-М".

Коли розпочалася повномасштабна війна, Сергій, як і багато інших українців, відчув обов'язок захищати свою країну. У грудні 2022 року він отримав повістку і без вагань вирушив до військкомату. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Сергій був готовий стати на захист Батьківщини.

Сестра Героя, Ніна, розповідає про патріотизм брата: "Наш дід та прадід були борцями за Україну, тож Сергій продовжив цю справу. Він навіть розмовляти завжди старався українською, хоч навколо лунав суржик".

Сергій Нестерчук загинув на Донеччині, захищаючи Україну від російських окупантів. 15 жовтня траурний кортеж привіз тіло Сергія до рідного дому. Тут відбулося прощання з Героєм та його поховання. Жителі Мізоцької громади та всієї Рівненщини прийшли віддати останню шану захиснику.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що на Курщині загинув молодий український воїн, у нього залишилася маленька дочка. Його вважали зниклим безвісти.