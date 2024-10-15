Ровенщина попрощалась с Героем, погибшим год назад: тело идентифицировали по ДНК

Воина провожали в последний путь всем обществом

Украина ежедневно платит высокую цену за свободу и независимость. На фронте гибнут лучшие сыновья нашего государства, защищая родную землю от русских захватчиков.

Сергей Нестерчук, уроженец села Билашев бывшего Здолбуновского района, погиб в боях Донецкой области 5 октября 2023 года. Тело Воина идентифицировали по ДНК. Ему было всего 35 лет. 15 октября, через год после гибели, тело воина вернулось в родной дом. О встрече тела Героя рассказали в Ровенском городском совете.

Сергей родился 31 января 1988 года в селе Билашев. После окончания местной школы он поступил в Национальный университет водного хозяйства и природопользования, где получил специальность "Гидромелиорация". Однако профессиональный путь Сергея сложился иначе – он работал на предприятии "Сталь-М".

Когда началась полномасштабная война, Сергей, как и многие украинцы, почувствовал обязанность защищать свою страну. В декабре 2022 года он получил повестку и без колебаний отправился в военкомат. Несмотря на проблемы со здоровьем, Сергей был готов встать на защиту Родины.

Сестра Героя, Нина, рассказывает о патриотизме брата: "Наш дед и прадед были борцами за Украину, поэтому Сергей продолжил это дело. Он даже разговаривать всегда старался по-украински, хотя вокруг раздавался суржик".

Сергей Нестерчук погиб в Донецкой области, защищая Украину от российских оккупантов. 15 октября траурный кортеж привез тело Сергея в родной дом. Здесь произошло прощание с Героем и его погребение. Жители Мизоцкой общины и всей Ровенщины пришли отдать последний почет защитнику.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Курщине погиб молодой украинский воин, у него осталась маленькая дочь. Его считали пропавшим без вести.