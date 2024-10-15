В Україні критична ситуація з водоканалами: є ризик залишитись без води, опалення і каналізації

Водоканалівці б'ють на сполох

Українські водоканали опинилися у критичному становищі. Через війну, постійні обстріли та економічні проблеми виникла реальна загроза, що мільйони українців можуть залишитися не лише без води, а й без опалення та каналізації.

Ситуація загострюється з кожним днем, і комунальники б'ють на сполох. Про це йдеться у сюжеті ICTV в "Єдиних новинах".

Кажуть, що ситуація близька до критичної

Головною причиною кризи є катастрофічне недофінансування галузі. Витрати водоканалів на надання послуг покриваються лише на 67%. Тарифи для населення залишаються на довоєнному рівні, тоді як вартість реагентів для очищення води та електроенергії значно зросла. За словами керівництва Тернопільського комунального підприємства, лише за 2023 рік вони недоотримали близько 70 мільйонів гривень, а на 2024 рік прогнози ще гірші.

Ситуацію ускладнюють постійні ворожі обстріли. Ремонтні бригади працюють в умовах підвищеної небезпеки, адже росіяни цілеспрямовано атакують об'єкти інфраструктури. За попередніми підрахунками, в Україні пошкоджено або зруйновано понад 1000 км водопровідно-каналізаційних систем та майже 600 об'єктів водоканалів.

Брак кваліфікованих кадрів — ще одна болюча проблема. Низькі зарплати не мотивують працівників залишатися в галузі. Головний інженер Сумського водоканалу розповідає, що середня зарплата становить лише 12 400 гривень, що не приваблює нових фахівців.

Комунальники вбачають розв'язання проблеми у встановленні економічно обґрунтованого тарифу. Проте попередні спроби підвищити вартість послуг викликали значний суспільний резонанс. Для пом'якшення фінансового навантаження на населення пропонують розширити програму субсидій.

Стабільна робота водоканалів критично важлива не лише для водопостачання. Від неї залежить функціонування систем теплопостачання, пожежогасіння та відведення каналізаційних стоків. За даними ЮНІСЕФ, лише 12% підприємств водопостачання в Україні здатні забезпечувати споживачів в умовах тривалих відключень електроенергії.

Загальні збитки галузі оцінюються в 11 мільярдів доларів. Ще майже 8 мільярдів потрібно на реконструкцію та модернізацію очисних споруд та мереж. Фахівці наголошують на необхідності переходу від політичного до економічного підходу у формуванні тарифів.

Раніше "Телеграф" писав, що воду з кранів пити небезпечно у Києві. 80% водопровідних мереж в аварійному стані.