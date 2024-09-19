Забруднення Десни: Київ перевірятиме питну воду на один хімічний елемент і одну сполуку

У Водоканалі "Телеграфу" розповіли, чи можна пити воду у столиці

Брудна пляма з відходами російського цукрозаводу ще не добралася до Києва по річці Десна. Проте "Київводоканал" вже посилив лабораторний контроль за такими показниками, як амоній (хімічна сполука - Ред.), марганець, хімічне споживання кисню та запах. Бо Київ бере з річки 70% питної води.

Про те, чи можна пити воду та у як її очищують, "Телеграфу" розповіли у "Київводоканалі". Розповідаємо про це детальніше.

Чи можна пити воду з-під крана в Києві

Станом на 19 вересня воду у столиці пити можна, заспокоїли у відомстві.

"За результатами виконаних досліджень повідомляємо, що на сьогодні погіршення якості води річки Десна не спостерігається, а якість питної води централізованої системи водопостачання міста Києва відповідає чинним нормам", — кажуть у "Київводоканалі".

Брудна вода дійде до Києва. Що тоді?

Воду перевіряють на Деснянській водопровідній станції, а також фахівці виїжджають брати проби води вище за течією, у контрольних точках у селах Пухівка та Літки. Також воду перевіряють, як і до цього, на стандартних очисних спорудах, перед подачею у розподільну мережу Деснянської водопровідної станції, на насосних станціях і безпосередньо в розподільній водопровідній мережі міста Києва.

Було посилено лабораторний контроль за такими показниками, як амоній, марганець, хімічне споживання кисню та запах.

Якщо в річці Десна показники погіршаться, то:

підвищать дозу коагулянту (речовина, що застосовується для очищення води за рахунок перетворення малих частинок бруду у купки, які ловить фільтр);

оптимізують режими хлорування води;

посилено очищатимуть воду з використанням пилоподібного активованого вугілля.

"Така технологія не лише забезпечить якість води в поточній ситуації, але й може бути застосована в майбутніх надзвичайних випадках", — кажуть у "Водоканалі" про вугілля.

У місці водозабору встановили додаткове бонове огородження, яке розташоване перед існуючою захисною дамбою, що утворює ковш водозабору. Огородження запобігає потраплянню бруду та сміття з поверхні води, забезпечуючи додатковий рівень захисту.

"Ці заходи покликані гарантувати безпеку водопостачання та зберегти якість води, яку отримують кияни, попри можливі ризики", — сказали нам у "Водоканалі".

Зазначимо, що за даними Міндовкілля, станом на 19 вересня якість води на річці Десна у місцях водозаборів на Київщині у межах норми. Загибелі риби не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

Раніше прогнозувалося, що забруднена вода з Десни могла досягти Деснянського водозабору у Києві минулого тижня. Проте цих даних наразі ніхто не підтверджує. Навпаки, концентрація шкідливих речовин зменшується, вони розчиняються у річці.