В Украине критическая ситуация с водоканалами: есть риск остаться без воды, отопления и канализации

Водоканаловцы бьют тревогу

Украинские водоканалы оказались в критическом положении. В результате постоянных обстрелов и экономических проблем возникла реальная угроза, что миллионы украинцев могут остаться не только без воды, но и без отопления и канализации.

Ситуация обостряется с каждым днем, и коммунальщики бьют тревогу. Об этом говорится в сюжете ICTV в "Единых новостях".

Говорят, что ситуация близка к критической

Главной причиной кризиса является катастрофическое недофинансирование отрасли. Расходы водоканалов на предоставление услуг покрываются всего на 67%. Тарифы для населения остаются на довоенном уровне, в то время как стоимость реагентов для очистки воды и электроэнергии значительно выросла. По словам руководства Тернопольского коммунального предприятия, только за 2023 они недополучили около 70 миллионов гривен, а на 2024 прогнозы еще хуже.

Ситуацию усложняют постоянные вражеские обстрелы. Ремонтные бригады работают в условиях повышенной опасности, ведь россияне целенаправленно атакуют объекты инфраструктуры. По предварительным подсчетам, в Украине повреждено или разрушено более 1000 км водопроводно-канализационных систем и около 600 объектов водоканалов.

Нехватка квалифицированных кадров — еще одна болезненная проблема. Низкие зарплаты не мотивируют работников оставаться в отрасли. Главный инженер Сумского водоканала рассказывает, что средняя зарплата составляет всего 12 400 гривен, что не привлекает новых специалистов.

Коммунальщики видят решение проблемы в установлении экономически обоснованного тарифа. Однако, предыдущие попытки повысить стоимость услуг вызвали значительный общественный резонанс. Для смягчения финансовой нагрузки на население предлагается расширить программу субсидий.

Стабильная работа водоканалов критически важна не только для водоснабжения. От нее зависит функционирование систем теплоснабжения, пожаротушения и отвод канализационных стоков. По данным ЮНИСЕФ, всего 12% предприятий водоснабжения в Украине способны обеспечивать потребителей в условиях длительных отключений электроэнергии.

Общий ущерб отрасли оценивается в 11 миллиардов долларов. Еще почти 8 миллиардов нужно на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений и сетей. Специалисты отмечают необходимость перехода от политического к экономическому подходу в формировании тарифов.

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