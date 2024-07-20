"Знаходитись неможливо": пляж острова у Дніпрі усіяний мертвою рибою (відео)

У коментарях люди скаржаться на якість води у річці

Весь берег Монастирського острова у Дніпрі усіяний мертвою рибою. Неприємний запах від неї чути здалеку.

Про це повідомляє "Труха⚡️Дніпро". Там зазначають, що запах можна почути навіть крізь відео.

"Страшний сморід: дохлий мальок заполонив весь берег Монастирського острова. Запах можна відчути прямо через відео", — йдеться у повідомленні.

У коментарях наголосили, що вода в річці дуже зелена. Дніпряни зазначають, що якість води в річці з кожним роком стає гіршою.

"Кілька в піску. А якщо серйозно Дніпро перетворюється швидкими темпами на болото. Незабаром і мостів не треба буде", — зазначають під постом.

У Департаменті екологічної політики Дніпровської міської ради поки що ніяк не коментують цю ситуацію.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в річці виявили людські останки. Очевидці витягли з води черевик, у якому була кістка.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області знайшли мертвою 10-річну Дарину Шевченка, яку дві доби шукали з дронами та собаками як зниклу. Вбивцею дівчинки стала її рідна мати. Вона намагалася приховати сліди злочину – помістила тіло дитини у валізу та залила бетоном.