Якщо прізвище звучить так, ваш рід розпочався з представника української еліти

Таких родових імен чимало

Українські прізвища несуть у собі інформацію про предків своїх носіїв. Деякі кажуть, що в них було золоте серце, а інші вказують, що на чолі роду стояла людина, яка належала до найвищих верств суспільства.

Львівський мовознавець Юліан Редько провів велике дослідження українських прізвищ. Він почав збирати цікаві факти про них ще у 1950-х роках, а згодом видав книгу "Сучасні українські прізвища". Він зібрав родові імена, які отримували лікарі, вчителі та люди мистецтва. Саме ці люди вважалися елітою суспільства.

За старих часів цілительством в основному, займалися жінки. Проте зустрічалися серед представників цього ремесла й чоловіки. Вони отримували прізвиська Гадал та Ворожко, які згодом трансформувалися у прізвища.

При цьому походження прізвища Медик складно відстежити, пише Редько. Латинське слово "medicus" не було широко поширене. Ймовірно, першим, хто використовував це прізвисько, була освічена людина, яка займалася вже не знахарством, а саме медициною. Можливо, він сам назвався цим іншомовним словом, яке потім стало родовим прізвищем.

Прізвища тих, хто мав відношення до освіти, звучали так:

Школьник,

Школик,

Школяр,

Шкільнюк,

Школун.

Крім того, серед людей, які мали відношення до освіти, зустрічалися й дуже рідкісні прізвища. Наприклад — Книжник, Логік, Філософ.

Ряд прізвищ вказують на те, що предки мали відношення до мистецтва: Маляр, Маляренко та Малярик. Не дуже талановиті художники отримували відповідні прізвиська – Богомаз чи Богомазюк.

Ті, чиє життя було пов’язане з музикою отримували такі прізвища, як Співак та Півець. Перше, ймовірно, пов’язане з назвою дяка-псаломщика, відомого як "співак церковний". Хор теж зробив свій внесок у виникнення таких прізвищ — від нього походять прізвища Реент і Регенчук. У їх основі слово "регент", тобто диригент.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища отримували торговці. Усього таких родових імен налічується кілька десятків.