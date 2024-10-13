У вашому роду були духовні люди якщо прізвище звучить так: перевірте їх у списку

Вони вказують на високе положення предків у церковній ієрархії

В Україні цікаві та різноманітні прізвища, які в давнину давали людям. Раніше ми вже розповідали, якими прізвищами наділяли магів. А нещодавнє дослідження ономастів та генеалогів розкрило цікаву тенденцію: близько 50 тисяч громадян України носять прізвища, які в давнину давалися представникам духовенства.

"Телеграф" розповість, як вони звучать і скільки людей в Україні проживає. Найпоширенішими виявилися такі прізвища як Попов, Дяченко, Попович, Священко та Владиченко. Ці прізвища вказують на те, що предки їхніх носіїв були священниками, дяками або іншими церковнослужителями.

Цікаво, що географічний розподіл цих прізвищ нерівномірний. Найбільша концентрація спостерігається в західних та центральних областях України, що може бути пов'язано з історичними особливостями розвитку цих регіонів.

Дослідники також виявили рідкісні духовні прізвища, такі як Митрополитенко, Єпископенко та Архімандритов, які вказують на високе положення предків у церковній ієрархії.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2024 року, населення України складає приблизно 35 мільйонів осіб. Таким чином, носії "духовних" прізвищ складають близько 0,14% населення країни.

Раніше "Телеграф" писав, що означає прізвище очільниці МСЕК Хмельниччини Крупи, яка переполохала всю Україну