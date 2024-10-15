Ці прізвища давали спритним торгашам: перевірте своє на комерційний успіх

Усього таких родових імен налічується кілька десятків

За унікальними українськими прізвищами тягнеться шлейф неймовірно цікавої історії. Родові імена часто давали, відштовхуючись від рис характеру, зовнішнього вигляду, сфери діяльності та іншого.

"Телеграф", посилаючись на інформацію з відкритих джерел, розповідає, які прізвища наші предки давали людям, які займалися торгівлею.

Усього таких родових імен налічується кілька десятків. Деякі з них належать тим, хто торгував, а деякі — тим, хто мав бізнес у сфері торгівлі.

Список прізвищ, які належали власникам бізнесу, виглядає так:

Крамар;

Крамаренко;

Крамарук;

Крамарчук.

Тим, хто давався продажами, але не володів своїм бізнесом давали такі родові імена:

Купець;

Купчик;

Купецька.

Зазначимо, що з торгівлею були пов’язані також шинкарі і їм давали ці прізвища:

Корчмар;

Корчмаренко;

Корчмарук;

Корчмарчук;

Корчмарик;

Шинкаренко;

Шинкарук;

Шинкарик.

Також людям, які щось продавали, могли давати такі родові імена:

Базарник,

Крупник,

Міняйло (Міняйленко, Міняйлюк),

Прасула (Прасуленко),

Лихвер,

Мазяр (Мазярук),

Майданник,

Маркітан,

Тютюнник (Тютюненко),

Ярмольник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали музикантам. Ці люди грали на будь-яких музичних інструментах чи були виконавцями.