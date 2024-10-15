У предків було золоте серце: такі прізвища давали справжнім добрякам, перевірте своє

Нащадки добрих людей носять особливі прізвища

Українські прізвища несуть інформацію про свого першого носія. Деякі вказують на те, що вони мали магічні здібності, а інші кажуть, що вони були справжніми добряками.

Львівський мовознавець Юліан Редько провів велике дослідження українських прізвищ. Він почав збирати цікаві факти про них ще у 1950-х роках, а згодом видав книгу "Сучасні українські прізвища". Він назвав родові імена, які отримували ті, хто вирізнявся добрим та м’яким характером.

Більшість з них мають в основі слово "тихий", що вказує на те, що перший носій прізвища уникав скандалів і мав легку вдачу. Ці люди не сварилися з сусідами, не сперечалися через дрібниці з рідними та йшли назустріч близьким.

Які прізвища носять нащадки добрих людей:

Тихенький,

Тишко,

Тихий,

Благий.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища вказують на те, що предки мали відношення до духовності. Близько 50 тисяч громадян України мають прізвища, які в давнину давалися представникам духовенства. Цікаво, що географічне розподілення цих прізвищ нерівномірно. Велика концентрація спостерігається у західних та центральних областях України.