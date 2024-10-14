Хтось з ваших пращурів носив дуже особливу зачіску, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Більшість з них зустрічається і сьогодні

С писок українських прізвищ неймовірно різноманітний і кожне з них має окрему історію. Деякі з них вказують на особливу зовнішність їхніх перших носіїв.

Зокрема, це стосується й зачісок. Про це розповідає у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько.

Він зазначає, що чоловіки, які ходили зі стриженим волоссям, давали такі прізвиська Стрига або Стригун. Згодом вони стали повноцінними прізвищами.

В ті, хто не мав волосся на голові, могли носити прізвиська: Лисий, Лисайко, Лисак, Лисун і Лисан. А от чоловіки з розкуйовдженою (кошлатою) зачіскою або кучерями могли носити наступні прізвища:

Кошла;

Чубаха;

Патлаха;

Кошлатий;

Чубар;

Кудря;

Патлай;

Чубатько;

Кошлак;

Чубай;

Кучерко;

Пелех;

Кошлай;

Пелешок;

Кудла;

Чубей;

Пелехатий;

Кудрик;

Чуприна;

Куйовда;

Чупрун;

Кудрявець;

Чуб;

Коструба;

Чубир;

Мушта.

Крім того, чоловіків з чорним волоссям могли мати прізвиська Чорнявий, Чорний, Черняк, Чернига, Черниш, Чорниш. Блондинам же давали такі прізвища як Білець, Білий, Білик, Світлик чи Блонко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, які давали тим, хто вважав себе надто гордовитим та самозакоханим. Також ми писали про прізвища, які давали вправним кухарям.