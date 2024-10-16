Если фамилия звучит так, ваш род начался с представителя украинской элиты

Таких родовых имен немало

Украинские фамилии несут в себе информацию о предках своих носителей. Некоторые говорят, что у них было золотое сердце, а другие указывают, что во главе рода стоял человек, принадлежавший к высшим слоям общества.

Львовский языковед Юлиан Редько провел большое исследование украинских фамилий. Он начал собирать интересные факты о них еще в 1950-х годах, а позже издал книгу "Современные украинские фамилии". Он собрал родовые имена, которые получали врачи, учителя и люди искусства. Именно эти люди считались элитой общества.

В старину целительством в основном, занимались женщины. Однако встречались среди представителей этого ремесла и мужчины. Они получали прозвища Гадал и Ворожко, которые впоследствии трансформировались в фамилии.

При этом, происхождение фамилии Медик сложно отследить, пишет Редько. Латинское слово "medicus" не было широко распространено. Вероятно, первым, кто использовал эту фамилию, был образованный человек, который занимался уже не знахарством, а именно медициной. Возможно, он сам назвался этим иноязычным словом, которое потом стало родовой фамилией.

Фамилии тех, кто имел отношение к образованию, звучали так:

Школьник,

Школик,

Школяр,

Школьнюк,

Школун.

Кроме того, среди людей, имевших отношение к образованию встречались и очень редкие фамилии. Например — Книжник, Логик, Философ.

Ряд фамилий указывают на то, что предки имели отношение к искусству: Маляр, Маляренко и Малярик. Не очень талантливые художники получали соответствующие прозвища — Богомаз или Богомазюк.

Те, чья жизнь была связана с музыкой получали такие фамилии, как Спивак и Певец. Последняя, вероятно, связана с названием дьяка-псаломщика, известного как "певец церковный". Хор тоже внес свой вклад в возникновение таких фамилий — от него произошли фамилии Реент и Регенчук. Они произошли от слова "регент", то есть дирижер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии получали торговцы. Всего таких родовых имен насчитывается несколько десятков.