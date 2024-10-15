Не лише з переломами: перелік травм, з якими не мобілізують

Серйозне отруєння є підставою для відстрочки

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров’я. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.

Чоловіки, які мають серйозні травми, що значно порушують функції організму, не підлягають мобілізації. Згідно з наказом Міністерства оборони України № 402, не можуть призвати в армію військовозобов'язаних, які отримали серйозні травми шиї, голови, хребта, спинного мозку, органів грудної або черевної порожнини, а також кінцівок.

До цього ж списку входять:

будь-які травми ( переломи, струси, здавлення, контузія, чужорідне тіло, крововилив, розрив, набряк, політравма );

); термічні та хімічні опіки, відмороження, тепловий удар;

баротравма, кесонна хвороба, асфіксія;

ураження блискавкою, електричним струмом;

впливу іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;

токсична дія мікроорганізмів I-II груп патогенності.

Крім цього, мобілізувати не можуть чоловіка після серйозного отруєння лікарськими засобами або хімічними речовинами немедичного призначення (включно з газами, димом, парами, пестицидами, продуктами харчування, токсинами внаслідок укусу тварин, плазунів або комах).

Наявність захворювання або травми, що призвели до суттєвих порушень функцій організму, є підставою для визнання особи непридатною до військової служби.

Нагадуємо, що чоловіків із серйозними хворобами спини також не мобілізують. Непридатні до військової служби можуть бути громадяни з:

перелом хребта;

здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує;

активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.

Непридатними визнають людей з ампутованими чи деформованими кінцівками. Також підставою для відстрочки може бути важка форма плоскостопості.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами нирок не беруть в армію. З деякими захворюваннями взагалі виключають з обліку.