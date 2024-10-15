Малий бізнес під ударом: нардеп назвала важливу проблему бронювання від мобілізації

Спочатку наробити халепи, а потім проводити аудит — Фріз

Народна депутатка, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз висловилася щодо несправедливості в системі економічного бронювання під час війни. Вона наголосила на тому, що невеликі підприємства, які виготовляють дрони для Збройних Сил України, не можуть забронювати своїх працівників, тоді як побутові компанії отримують таке бронювання без проблем.

Про це Фріз заявила в ефірі "Київ24". За її словами, причиною цього є неправомірне прив'язування економічного бронювання до рівня сплати податків та заробітної плати.

"Коли починають прив’язувати економічне бронювання до сплати податків чи то до заробітної плати, все це погіршує внутрішньополітичну ситуацію та деморалізує ЗСУ. Перевірка на критичність, аудит – це все одно, що пустити цапа в город. Спочатку наробити халепи, а потім проводити аудит", — зазначає депутатка.

Фріз підкреслила недопустимість появи корупційних схем, пов'язаних з економічним бронюванням, в умовах воєнного стану.

"Невеликі підприємства, які виробляють для ЗСУ дрони, не можуть забронювати своїх фахівців. А всі інші, зокрема компанії щодо побутових речей, визначаються як критично необхідні та отримують бронювання. Ганьба встановленим критеріям", — зазначає нардепка.

Нагадуємо, що Уряд України планує запровадити економічне бронювання, про яке говорять з початку року. Однак, щоб його отримати, українцеві потрібно офіційно заробляти не менше 34-35 тисяч гривень у місяць.

Експерти зазначають, що зарплати потрібні для економічного бронювання, в Україні майже ніхто не заробляє. А зарплатня в регіонах всього 9-12 тисяч гривень. Тобто, бронь зможуть отримати одиниці.

Раніше "Телеграф" писав про плюси та мінуси економічного бронювання. Уряд пропонує бізнес-спільноті кілька варіантів механізму отримання броні.