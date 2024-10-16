План перемоги передбачає повернення територій не військовим шляхом

План складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків

План перемоги, який 16 жовтня представив Зеленський у Верховній раді, передбачає не визволення всіх окупованих РФ територій військовим шляхом. Він передбачає одне — потрібно змусити Росію самостійно вивести свої війська з нашої землі на межі 1991 року.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістам. Він також підкреслив, що якщо росіяни залишаться хоч на "клаптику української землі", то війна не закінчиться.

Для РФ потрібно створити нестерпні умови і примусити її до виведення військ з території України. Це станеться тільки тоді, коли РФ буде змушена платити надто високу ціну за перебування на нашій землі.

"Президент неодноразово про це говорив — це не питання звільнення всіх окупованих територій військовим шляхом. Це план примусу Росії — створення умов, коли для Росії залишається занадто високою ціна, щоб продовжувати залишатися хоча б на одному клаптику української території", — наголосив радник глави Офісу президента.

При цьому, на думку Подоляка, будь-які "мирні формули", які раніше пропонували європейські та американські політики, не спрацюють. Це пов’язано з тим, що РФ не готова приймати мир і якщо їхні війська залишаться хоч на клаптику нашої землі, то війна не закінчиться і будь-якої миті знову перейде в гарячу фазу.

"Не існує ніякої "формули Расмуссена" або "формули Кісінджера". Немає цих формул. І президент у своєму виступі досить чітко це сказав. Якщо тільки Росія залишається на клаптику української території – все, у нас війна не закінчена. Вона триває – у різних форматах, а потім знову гаряча фаза", – заявив радник глави ВП.

Нагадаємо, в середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, у якому виділено п’ять основних пунктів.

Серед них – членство України в НАТО, оборона та перенесення війни на територію Росії, неядерне стримування РФ, використання цінних ресурсів України для забезпечення економічного зростання як України, так і країн ЄС, а також наявність в Україні військового контингенту з досвідом ведення бойових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський може подати План перемоги всім лідерам країн Європейського Союзу на саміті ЄС. Це має відбутися 17-18 жовтня цього року.