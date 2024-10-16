ДБР та кіберполіція затримали на Черкащині прокурора-педофіла — ЗМІ

Зловмисник постане перед судом

Слідчі ДБР спільно з Кіберполіцією затримали прокурора, якого звинувачують одразу за декількома тяжкими статтями Кримінального кодексу України, серед яких — педофілія. За інформацією деяких Telegram-каналів, затриманим виявився начальник відділу нагляду за ДБР Черкаської обласної прокуратури.

Розслідування справи здійснювалось під контролем Генерального офісу прокурора. На даний момент затриманому обирається запобіжний захід.

Відомо, що правоохоронці викрили прокурора та задокументували його злочинні діяння. Зловмисника підозрюють у скоєнні низки тяжких злочинів, пов’язаних з дітьми, а саме:

ч. 2 ст. 155 — природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинена повнолітньою особою;

ч. 1 ст. 156 — вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку;

ч. 3 ст. 156-1 КК України – пропозиція зустрічі, зроблена повнолітньою особою, у тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, неповнолітній особі з метою залучення її до виготовлення дитячої порнографії.

За цим фактом Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування, під час якого слідчі ГБР при оперативному супроводі працівників Кіберполіції затримали прокурора.

На даний момент вирішується питання про повідомлення йому про підозру та звернення до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Кіровоградській області батько протягом 3 років чинив щодо рідної дитини сексуальне насильство. Він також схиляв її до вживання наркотичних засобів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік намагався зґвалтувати малолітнього хлопчика у туалеті. Прокурор у суді довів, що обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння зайшов у громадську вбиральню та помітив там 12-річного хлопчика. Зловмисник затягнув дитину в кабінку та намагався зґвалтувати.