У Німеччині засудили держслужбовця, який поглумився з дітей з України: це не перші його жертви

Поліція встановила, що педофіл орудував протягом кількох років

У Німеччині стався новий злочин щодо українців. Після того, як на березі річки знайшли тіло 27-річної мешканки Харкова, стало відомо про факт насильства над двома українськими хлопчиками.

Про це повідомляє Welt.de. Окружний суд Гамбурга вже ухвалив вирок 43-річному зловмиснику.

Відомо, що чоловіка звинуватили у серйозному сексуальному насильстві над двома дітьми із родини українських біженців. З березня 2022 року він протягом декількох днів піддав сексуальному насильству двох братів, яким на той момент було 9 та 11 років. Правоохоронці встановили, що все це відбувалося у машині зловмисника під час поїздки у Франкфурт-на-Майні.

Обвинувачений, який працював в органі держслужби, добровільно зголосився допомогти сім’ї приїхати до Німеччини після початку повномасштабної війни в Україні. Він називав себе "захисником" цієї сім’ї, але при цьому шантажував дітей депортацією, щоб вони нікому не розповідали про насильство.

Судовий процес над зловмисником розпочали місяць тому. Чоловік "значною мірою" визнав звинувачення, тому потерпілим не довелося заново переживати стрес і свідчити в суді. На додачу до цього визнання вини суд зарахував чоловіка як пом’якшувальну обставину. Також у ході засідань прокурор зачитав текстове повідомлення, після якого батьки хлопчиків наважилися подати скаргу.

"Вам тут більше не раді", — написав у ньому чоловік.

Також правоохоронці з’ясували, що, крім двох маленьких українців, є й інші жертви. З листопада 2021 року по квітень 2023 року зловмисник завдав сексуального насильства хлопчикам віком від 6 до 9 років. Це відбувалося також під час спільних поїздок до Таїланду. У цей момент чоловік фотографував дітей.

Під час обшуку у квартирі чоловіка, який було проведено у липні 2023 року, поліція знайшла електронні носії з кадрами злочинів. Зловмисник зберігав 783 зображення та шість відеофайлів із дитячою порнографією.

Суд визнав 43-річного чоловіка винним у серйозному сексуальному насильстві та виробництві дитячої порнографії. Його засудили до восьми років ув’язнення.

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