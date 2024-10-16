ГБР и киберполиция задержали в Черкасской области прокурора-педофила - СМИ

Злоумышленник предстанет перед судом

Следователи ГБР совместно с Киберполицией задержали прокурора, которого обвиняют сразу по нескольким тяжким статьям Криминального кодекса Украины, среди которых — педофилия. По информации некоторых Telegram-каналов, задержанным оказался начальник отдела надзора за ДБР Черкасской областной прокуратуры.

Расследование дела осуществлялось под контролем Генерального офиса прокурора. На данный момент задержанному избирается мера пресечения.

Известно, что правоохранители разоблачили прокурора и задокументировали его преступные деяния. Злоумышленника подозревают в совершении ряда тяжких преступлений связанных с детьми, а именно:

ч. 2 ст. 155 — естественные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом;

ч. 1 ст. 156 — совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста;

ч. 3 ст. 156-1 УК Украины — предложение встречи, сделанная совершеннолетним лицом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, несовершеннолетнему лицу с целью вовлечения ее в изготовление детской порнографии.

По данному факту Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование в ходе которого следователи ГБР при оперативном сопровождении работников Киберполиции задержали прокурора.

На данный момент решается вопрос о сообщение ему о подозрении и обращение в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Кировоградской области отец в течение 3 лет совершал в отношении родного ребенка сексуальное насилие. Он также склонял ее к употреблению наркотических средств.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина пытался изнасиловать малолетнего мальчика в туалете. Прокурор в суде доказал, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения зашел в общественную уборную и заметил там 12-летнего мальчика. Злоумышленник затащил ребенка в кабинку и пытался изнасиловать.