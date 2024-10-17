Предки мали купу грошей, якщо прізвище звучить так: перевірте власне

Деякі з них говорять самі за себе

В українських прізвищах зашифрована інформація про їх перших носіїв. За деякими можна зрозуміти, що вони належали до вищих верств суспільства, інші вказують на те, що предки були багатіями.

Львівський мовознавець Юліан Редько провів велике дослідження українських прізвищ. Він почав збирати цікаві факти про них ще у 1950-х роках, а згодом видав книгу "Сучасні українські прізвища". Він виділив ті родові імена, які давали людям з великими статками.

Зокрема йдеться про прізвище, яке прямо вказує на багатство — Багач (іноді також вживається форма Богач). Найбільше його носіїв проживають у Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях України. Це родове ім'я має різні форми: Багачевич, Богачевський, Богатчук, Богатський, Багацький та Богачишин.

Крім того, пише Редько, на те, що предки були заможними, може вказувати прізвище Дука та її похідна форма — Дученко. Тим, хто зміг швидко заробити гроші, давали родові імена Скоробогатий, Скоробогацький.

За старих часів однією з ознак багатства був одяг. Дороге кармазинове (темно-червоне сукно, з якого в старовину шили верхній одяг), або навіть закордонне англійське сукно могли дозволити собі лише люди з грошами. Їм давали прізвища Кармазин і Фалендиш, що походить з німецького "fein lundisch" ("краще лондонське" сукно).

Раніше "Телеграф" розповідав, за якими прізвищами можна зрозуміти, що предки були дуже добрими людьми. Більшість з них мають в основі слово "тихий".