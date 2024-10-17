Предки имели кучу денег, если фамилия звучит так: проверьте собственную

Некоторые из них говорят сами за себя

В украинских фамилиях зашифрована информация об их первых носителях. По некоторым можно понять, что они принадлежали к высшим слоям общества, другие указывают на то, что предки были богачами.

Львовский языковед Юлиан Редько провел обширное исследование украинских фамилий. Он начал собирать интересные факты о них еще в 1950-х годах, а затем издал книгу "Современные украинские фамилии". Он выделил те родовые имена, которые давали людям с большим состоянием.

В частности, речь идет о фамилии, которая прямо указывает на богатство — Багач (иногда также употребляется форма Богач). Больше всего ее носителей проживают в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областях Украины. Это родовое имя имеет разные формы: Багачевич, Богачевский, Богатчук, Богатский, Багацкий и Богачишин.

Кроме того, пишет Редько, на то, что предки были состоятельными, может указывать фамилия Дука и ее производная форма — Дученко. Тем, кто смог быстро заработать деньги, давали родовые имена Скоробогатый, Скоробогацкий.

В старину одним из признаков богатства была одежда. Дорогое кармазиновое (темно-красное сукно, из которого в старину шили верхнюю одежду), или даже зарубежное английское сукно могли позволить себе только люди с деньгами. Им давали фамилии Кармазин и Фалендиш, происходящее от немецкого "fein lundisch" ("лучшее лондонское" сукно).

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким фамилиям можно понять, что предки были очень добрыми людьми. Большинство из них имеют в основе слово "тихий".