Чи може 17-річний хлопець без проблем перетнути кордон

Деякі обмеження діють не на всіх українців

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки не мають права перетинати державний кордон. Однак це не стосується юнаків, які не досягли 18-річчя.

Не обмежені в перетині кордону хлопці віком 16-17 років . Про це розповідає речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі каналу "Ми Україна".

Демченко зазначив, що обмеження діють тільки для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

"Юнаки 16-17 років не обмежені в праві перетину кордону. Обмеження стосуються виключно громадян України чоловічої статті у віці від 18 до 60", — підкреслює речник ДПСУ.

Зазначимо, підлітки, яким виповнилося 16 років, можуть вільно виїжджати за кордон без супроводу батьків . Для перетину кордону юнакам знадобиться закордонний паспорт та приписне посвідчення.

Нагадуємо, хто з військовозобов'язаних чоловіків може законно перетинати державний кордон. Таке право мають:

особи, заброньовані на період мобілізації (у відрядження);

люди, яких визнали непридатним до служби за станом здоров'я;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

особи, які самостійно виховують дитину;

чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і дружина, яких проходить військову службу.

Також є особливі категорії українців, які можуть виїжджати за кордон:

особи з інвалідністю;

особи, які супроводжує людину з інвалідністю або дітей з інвалідністю;

доглядальники чи опікуни, які супроводжують хворого на лікування за кордон;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги або здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

працівники залізничного транспорту, морської та авіаційної галузей.

Громадянам, які планують виїхати за кордон, рекомендується попередньо перевірити свої дані у ТЦК та СП та переконатися, що всі необхідні відомості внесені у військово-обліковий документ.

Раніше "Телеграф" писав, чи може чоловік з тимчасовою відстрочкою виїжджати за кордон. Військовозобов’язані, які потребують хірургічного втручання, можуть отримати відстрочку на кілька місяців для операції та подальшої реабілітації.