Укр

Может ли 17-летний парень без проблем пересечь границу

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Пункт пропуска
Пункт пропуска. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторые ограничения действуют не на всех украинцев

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины не имеют права пересекать государственную границу. Однако это не касается юношей, не достигших 18-летия.

Не ограничены в пересечении границы ребята в возрасте 16-17 лет. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире канала "Мы Украина".

Демченко отметил, что ограничения действуют только для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Юноши 16-17 лет не ограничены в праве пересечения границы. Ограничения касаются исключительно граждан Украины мужской статьи в возрасте от 18 до 60", — подчеркивает представитель ГПСУ.

Отметим, подростки, которым исполнилось 16 лет, могут свободно уезжать за границу без сопровождения родителей. Для пересечения границы ребятам понадобится загранпаспорт и приписное удостоверение.

Напоминаем, кто из военнообязанных мужчин может законно пересекать государственную границу. Такое право имеют:

  • лица, забронированные на период мобилизации (в командировку);
  • люди, которых сочли непригодным к службе по состоянию здоровья;
  • родители троих и более детей в возрасте до 18 лет;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жена, проходящая военную службу.

Также есть особые категории украинцев, которые могут уезжать за границу:

  • лица с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие человека с инвалидностью или детей с инвалидностью;
  • наблюдатели или опекуны, сопровождающие больного на лечение за границу;
  • водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, гуманитарной помощи или международные перевозки грузов и пассажиров;
  • работники железнодорожного транспорта, морской и авиационной отраслей.

Гражданам, планирующим уехать за границу, рекомендуется предварительно проверить свои данные в ТЦК и СП и убедиться, что все необходимые сведения внесены в военно-учетный документ.

Ранее "Телеграф" писал, может ли мужчина с временной отсрочкой уезжать за границу. Военнообязанные, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве, могут получить отсрочку на несколько месяцев для операции и последующей реабилитации.

Теги:
#Пограничники #Мобилизация #17 лет #Выезд за границу