Может ли 17-летний парень без проблем пересечь границу
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Некоторые ограничения действуют не на всех украинцев
Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины не имеют права пересекать государственную границу. Однако это не касается юношей, не достигших 18-летия.
Не ограничены в пересечении границы ребята в возрасте 16-17 лет. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире канала "Мы Украина".
Демченко отметил, что ограничения действуют только для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
"Юноши 16-17 лет не ограничены в праве пересечения границы. Ограничения касаются исключительно граждан Украины мужской статьи в возрасте от 18 до 60", — подчеркивает представитель ГПСУ.
Отметим, подростки, которым исполнилось 16 лет, могут свободно уезжать за границу без сопровождения родителей. Для пересечения границы ребятам понадобится загранпаспорт и приписное удостоверение.
Напоминаем, кто из военнообязанных мужчин может законно пересекать государственную границу. Такое право имеют:
- лица, забронированные на период мобилизации (в командировку);
- люди, которых сочли непригодным к службе по состоянию здоровья;
- родители троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
- мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жена, проходящая военную службу.
Также есть особые категории украинцев, которые могут уезжать за границу:
- лица с инвалидностью;
- лица, сопровождающие человека с инвалидностью или детей с инвалидностью;
- наблюдатели или опекуны, сопровождающие больного на лечение за границу;
- водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, гуманитарной помощи или международные перевозки грузов и пассажиров;
- работники железнодорожного транспорта, морской и авиационной отраслей.
Гражданам, планирующим уехать за границу, рекомендуется предварительно проверить свои данные в ТЦК и СП и убедиться, что все необходимые сведения внесены в военно-учетный документ.
Ранее "Телеграф" писал, может ли мужчина с временной отсрочкой уезжать за границу. Военнообязанные, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве, могут получить отсрочку на несколько месяцев для операции и последующей реабилитации.