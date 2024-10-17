Может ли 17-летний парень без проблем пересечь границу

Некоторые ограничения действуют не на всех украинцев

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины не имеют права пересекать государственную границу. Однако это не касается юношей, не достигших 18-летия.

Не ограничены в пересечении границы ребята в возрасте 16-17 лет . Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире канала "Мы Украина".

Демченко отметил, что ограничения действуют только для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Юноши 16-17 лет не ограничены в праве пересечения границы. Ограничения касаются исключительно граждан Украины мужской статьи в возрасте от 18 до 60", — подчеркивает представитель ГПСУ.

Отметим, подростки, которым исполнилось 16 лет, могут свободно уезжать за границу без сопровождения родителей . Для пересечения границы ребятам понадобится загранпаспорт и приписное удостоверение.

Напоминаем, кто из военнообязанных мужчин может законно пересекать государственную границу. Такое право имеют:

лица, забронированные на период мобилизации (в командировку);

люди, которых сочли непригодным к службе по состоянию здоровья;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жена, проходящая военную службу.

Также есть особые категории украинцев, которые могут уезжать за границу:

лица с инвалидностью;

лица, сопровождающие человека с инвалидностью или детей с инвалидностью;

наблюдатели или опекуны, сопровождающие больного на лечение за границу;

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, гуманитарной помощи или международные перевозки грузов и пассажиров;

работники железнодорожного транспорта, морской и авиационной отраслей.

Гражданам, планирующим уехать за границу, рекомендуется предварительно проверить свои данные в ТЦК и СП и убедиться, что все необходимые сведения внесены в военно-учетный документ.

Ранее "Телеграф" писал, может ли мужчина с временной отсрочкой уезжать за границу. Военнообязанные, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве, могут получить отсрочку на несколько месяцев для операции и последующей реабилитации.