Коли можна законно відмовитися від повістки: пояснення юристів

Є декілька підстав не брати повістку

Під час загальної мобілізації військовозобов'язаним громадянам можуть вручати повістки будь-де та навіть поштою. Однак є ситуації, коли чоловік може законно відмовитися від отримання повістки.

Про це розповіли юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери". Повістка, як правило, означає виклик до ТЦК з метою постановки на військовий облік, оновлення даних або проходження військово-лікарської комісії.

Якщо ж громадянин нещодавно оновив свої облікові дані, пройшов ВЛК та має чинну відстрочку від мобілізації, то підстав для вручення повістки немає. В такому разі достатньо пояснити працівникам ТЦК, що ваші дані актуальні, і ви маєте штрих код для перевірки відповідної інформації в єдиному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг".

Право відмовитися від повістки без будь-яких правових наслідків можуть громадяни, які були виключені з військового обліку. Адже вони не мають жодного юридичного та правового зв’язку з військкоматом.

Відмовитися від повістки можна також за таких умов:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає неуповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Що буде, якщо не взяти повістку без підстав

Якщо ваші військово-облікові дані не оновлені, відмова від отримання повістки є порушенням закону. Такий вчинок трактується як недотримання вимог мобілізаційного законодавства.

Юристи пояснюють, що в разі відмови від повістки представники ТЦК обов’язково складають акт, у якому фіксують факт відмови. В цьому акті військовозобов'язаний може зазначити свої причини, або ж просто підписатися. А якщо особа не підписує акт, то документ підписується свідками.

Цей документ стає юридичним доказом того, що громадянин відмовився від повістки, що дає підстави для притягнення до адміністративної відповідальності.

Відповідно до законодавства, покарання передбачає штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо представники ТЦК порушують права людини. Юристи радять зробити два дзвінки.