Повторну повістку можуть вручити в декількох випадках: що буде за ігнорування

Про будь-які зміни в облікових даних українці мають повідомляти ТЦК протягом тижня

В Україні вже надсилають військовозобов'язаним повістки поштою. За ігнорування повідомленні від ТЦК та СП передбачена адміністративна відповідальність.

Громадяни, які не з’являються за викликом до військкомату, можуть отримати повторну повістку. Про це пише "Еспресо".

Якщо військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК у визначений час, або повістка повернулася з відміткою про відмову чи відсутність адресата, центр комплектування має право відправити повістку ще раз.

Також повторне повідомлення можуть надіслати для проходження військово-лікарської комісії або уточнення облікових даних.

Якщо не з'явитися за повісткою до військкомату, суд може тимчасово позбавити військовозобов'язаних права керувати транспортними засобами . У випадку відмови від виконання вимог ТЦК, можуть бути вжиті заходи, включаючи адміністративне затримання та обмеження прав на водіння.

Однак це обмеження не стосується людей, для яких керування є основним джерелом доходу або необхідне через догляд за особою з інвалідністю.

Варто зазначити, що всі військовозобов'язані зобов'язані протягом 7 днів повідомляти ТЦК про будь-які зміни в облікових даних, таких як місце проживання або сімейний стан.

Нагадуємо, повістки поштою надсилаються на адресу, яка була вказана під час останнього оновлення даних. Якщо військовозобов’язаний не оновив інформацію, повістка може бути надіслана на місце проживання, яке знайдуть в інших державних реєстрах.

Повістка вважається врученою:

в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

Раніше "Телеграф" писав, що чекає на чоловіків, які не заберуть повістку вчасно на пошті. Лист вважатиметься врученим навіть, якщо його не забере адресат.