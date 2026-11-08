Привиди чи шурхітливий сусід? Чому ваш кіт вночі дивиться в одну точку та кричить

Фахівець дав рекомендації, як знизити нічну активність кота

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Часом коти посеред ночі починають носитися квартирою та голосно нявкати, або пильно вдивлятися в одну точку та кричати. Дехто сприймає ці прояви свого улюбленця як щось містичне, проте насправді така поведінка кота пояснюється потребою полювати, надлишком енергії та чутливістю до подразників, яких люди не помічають.

Про це "Телеграфу" розповів фелінолог, ветеринарний терапевт, кардіолог і викладач Ветеринарного коледжу "Зоолюкс" Ілля Лєбєдєв. За його словами, люди часто неправильно тлумачать нічні стрибки й нявкання улюбленців, хоча для котів це звична поведінка.

Ілля Лєбєдєв

Лєбєдєв пов’язує нічну активність із хижацькою природою котів. Вони полюють на заході сонця й після нього, а тривале співіснування з людьми зміщує їхні циркадні ритми – добовий розпорядок сну й активності.

"Тому вони можуть поводитися таким чином посеред ночі. Нам це, звісно, не окей. Але вони нас намагаються спонукати або до гри, або перевіряють, що все з нами окей, або варіант того, що вони чують, як мінімум в 14 разів краще за нас з вами, бачать та відчувають запах в 6-8 разів краще за нас з вами, тому те, що ми щось не бачимо, не означає, що воно не існує. Для кота це існує", — пояснив ветеринар.

Кіт може бачити і чути те, чого не можуть люди. Фото: magnific

Що привертає увагу кота в порожній кімнаті

Кіт може завмерти й дивитися в одну точку, бо почув звук за стіною. Наприклад, він чує, як сусід шарудить пакетами, і пов’язує цей звук зі смаколиками. Натомість господар не розуміє зосередженості улюбленця.

"Те, що ми ледь-ледь помічаємо по запахах, якийсь там дуже тонкий аромат, для них це може бути суперінтенсивний запах", – сказав фелінолог.

Цим фахівець пояснює й бурхливу реакцію котів на корм. Його специфічний запах може здатися людині ознакою зіпсованого продукту, а у тварини викликає сильне зацікавлення та гучне нявкання.

Як зменшити активність кота посеред ночі

Щоб кіт менше турбував господарів під час сну, Лєбєдєв радить приділяти йому час удень. З улюбленцем потрібно гратися, давати йому змогу реалізувати хижацьку поведінку та спілкуватися з ним.

"Якщо ми хочемо це трошки змінити, ми повинні приділяти час коту вдень, намагатися закрити його потреби по активності, по хижацькій поведінці, по комунікації з господарем для того, щоб посеред ночі він нам не докучав", – рекомендує Ілля Лєбєдєв.

Раніше "Телеграф" розповідав, як звичайний полтавський кіт став зіркою бібліотеки. Його робота — зустрічати людей.