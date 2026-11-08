Tinder для оплати чужих рахунків? У мережі знайшли незвичний сайт для багатіїв

Кожен користувач зможе подати один запит на місяць на суму до $1 000

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Жарт про мільярдерів, які від нудьги оплачують чужі рахунки, перетворився на ідею незвичайного сервісу. На сайті Pay My Billy можна переглядати прохання про фінансову допомогу та обирати, кому хочеться допомогти. Для цього достатньо свайпнути картку праворуч, як у Tinder. Щоправда, поки що це лише демонстраційна версія — справжніх переказів сайт не здійснює.

Про появу проєкту пише The Asia Business Daily. Ідея виникла після допису користувача X Дестіні Ндлову, який він опублікував 22 жовтня. Публікація швидко стала вірусною та зібрала понад 2 мільйони переглядів.

Звідки взялася ідея Pay My Billy

"Має бути застосунок, у якому ви завантажуєте свої рахунки, а мільярдери, яким нудно, свайпають праворуч, щоб їх оплатити", — запропонував Дестіні Ндлову в соцмережі X.

Жарт припав до душі користувачам, а згодом на нього відреагував і мільярдер Ілон Маск. Він закликав розробників втілити таку ідею в життя. Зрештою вона надихнула команду Pay My Billy на створення окремого вебпроєкту.

Як працює сайт Pay My Billy

Механіка сервісу нагадує застосунки для знайомств. На екрані з'являються картки з проханнями про фінансову допомогу та поясненнями, на що саме потрібні гроші. Якщо запит не зацікавив, його можна пропустити свайпом ліворуч. Якщо людина готова допомогти — провести картку праворуч.

На сервісі можна просити гроші на оренду житла, рахунки за електроенергію та інші витрати

Сервіс обіцяє перевіряти рахунки, щоб відсіювати підроблені звернення

Просити гроші можна на різні потреби:

оплату оренди житла

рахунків за електроенергію

кредиту на автомобіль

інші витрати

Наразі всі історії на сайті вигадані. Вони лише показують, як виглядатиме сервіс після повноцінного запуску.

На Pay My Billy вже можна випробувати механіку свайпів і переглянути запити, але переказати гроші поки не вийде. Команда проєкту збирає фахівців і шукає фінансування, необхідне для запуску повноцінної платіжної системи.

Сервіс розрахований і на тих, хто готовий допомогти, і на тих, кому потрібна підтримка

Як сервіс планує захищатися від шахрайства

У майбутньому охочі отримати допомогу зможуть завантажувати свої рахунки та вказувати ім'я, суму, термін оплати й причину, через яку їм потрібні гроші. Кожне звернення перевірятимуть працівники сервісу. За необхідності вони зв'язуватимуться з компаніями, які виставили рахунки, щоб переконатися в достовірності інформації.

Також користувачам доведеться підтверджувати особу через платіжного партнера. Він перевірятиме, чи збігається ім'я заявника з даними в рахунку.

На старті діятимуть обмеження: одна людина зможе подати лише один рахунок на місяць, а максимальна сума допомоги становитиме $1000.

Команда обіцяє видаляти підроблені рахунки та блокувати їхніх авторів. Крім того, разом із платіжним партнером вона планує допомагати благодійникам повертати гроші, якщо ті стали жертвами шахрайства.

За задумом розробників, Pay My Billy не зберігатиме пожертви на власних рахунках. Платіжний партнер переказуватиме кошти безпосередньо тим, кому потрібна допомога.

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