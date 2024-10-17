В парламенте обвинили эксперта Харченко в постоянных манипуляциях и фейках по ситуации в энергетике

Фейки и манипуляции вокруг ситуации в энергетике так называемых экспертов нуждаются в должной оценке, поскольку прямо вредят общественным интересам.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Европа назвала манипуляцией заявления об угрозе импорта электроэнергии в Украину.

В последние месяцы, Харченко является одним из тех самых так называемых "экспертов", которые часто манипулируют. После последнего кадрового решения определенная группа лиц ведет манипулятивную игру вокруг украинской энергетики. Я бы посоветовал им это прекратить", — подчеркнул заместитель председателя парламентского комитета.

По словам Кучеренко, никаких угроз импорту электроэнергии из ЕС нет. При этом украинские энергетики смогли обеспечить выполнение беспрецедентной по масштабам ремонтной кампании.

План ремонтов, разработанный Министерством энергетики и утвержденный Кабмином, своевременно и в полном объеме выполнен, несмотря на практически ежедневные вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру.