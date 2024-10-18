Полиция задержала известного блоггера за участие в банде, помогавшей уклонистам

Злоумышленники действовали в нескольких областях

Столичные полицейские задержали участвовавшего в "сходке" участника криминальной банды. По данным СМИ, вероятно речь идет об известном блоггере и боксере Артеме Нечепуренко. 24-летний мужчина также известен под псевдо Агрессор.

О задержании участника банды сообщила Национальная полиция Украины. Отмечают, что преступники долгое время функционировали под "крышей" так называемого "вора в законе". Деятельность этой и двух преступных групп полицейские ликвидировали в мае этого года.

16 октября полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины еще одного из членов ранее разоблаченной преступной группировки. Злоумышленники помогали военнообязанным уклоняться от службы, а полученные преступным путем деньги использовали для наполнения "воровского общака" и финансовой поддержки осужденных подельников.

"Правоохранители задокументировали проведение в Киеве "сходок", на которых фигуранты решали вопрос о перераспределении сфер преступного воздействия. А именно контроль за группами, занимающимися незаконной переправкой лиц через границу. Задержаны "уголовный авторитет", лидеры и участники преступных групп", — сообщили в полиции.

Лидеры группировки распространяли свое преступное влияние на территорию Сумской, Черниговской, Киевской областей и Киева. Для перераспределения сфер влияния они и организовали проведение неких "сходок".

"В ходе проведения процессуальных мероприятий полицейские задокументировали проведение пяти преступных собраний на территории Киева с участием представителей трех уголовных кланов и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности", — говорится в сообщении полиции.

Артем Нечепуренко с псевдо Агрессор

На такие "сходки", кроме заинтересованных сторон, приглашали в качестве "третейских судей" лидера еще одной преступной группировки – доверенное лицо "вора в законе" по кличке Куцу, "уголовного авторитета", а также в режиме онлайн присоединялся "вор в законе" по кличке Лавас-оглы Батумский.

В целях нейтрализации преступных группировок правоохранители провели спецоперацию на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Во время обысков полицейские изъяли 70 000 долларов, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, автомобили и т.д.

Решается вопрос об избрании мер подозреваемым в виде содержания под стражей. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям, которое может угрожать фигурантам, — до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве задержали пять "уголовных авторитетов". Группа лиц с признаками организованности с целью незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины обеспечивала изготовление поддельных документов – временных удостоверений военнообязанных, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, справкам ТЦК и СП и т.д.