Самовільно залишив частину та написав про це у мережі: військового Гнезділова затримали (фото)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, який публічно заявив про звільнення з військової частини.

Про це 9 жовтня було повідомлено у пресслужбі ДБР. Зазначається, що чоловік повідомив про те, що залишив військову частину самовільно через соціальні мережі.

"23 вересня 2024 року Донецька спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила провадження з дезертирства військовослужбовця і доручила розслідування Бюро. Наступного дня в бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий "вчинив дії, кримінального злочину", — йдеться у повідомленні.

Попередньо було встановлено, що на початку вересня військовослужбовця було направлено до шпиталів для проходження медичного огляду ВЛК. Однак насправді він не проходив обстеження і не знаходився в медустанові. Після закінчення визначеного терміну ВЛК чоловік до місця несення служби не повернувся і протягом двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців.

У матеріалі не вказується ім’я та прізвище військового, але йдеться, ймовірно, про Сергія Гнезділова, який раніше у своїх соцмережах оголошував, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби в армії та того, що за Конституцією громадяни України зобов’язані захищати державу.

9 жовтня він коротко написав на своїй сторінці "мене затримали".

У ДБР пояснили, що після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, скоєному з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 жовтня 2024 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, який звільняє від відповідальності за самовільне залишення військової частини, за умови, якщо воно було скоєно вперше.