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У вас есть шляхетское происхождение, если фамилия звучит так

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 18 октября 2024, 18:11

Узнайте историю своего рода вместе с "Телеграфом"

В Украине много интересных и исторических фамилий, которые из поколения в поколение передавались женщинам и мужчинам. Среди них есть и родовые имена шляхетского происхождения.

По данным исследования Института генеалогии и геральдики, около 2% населения Украины – почти 800 000 человек – носят фамилии, имеющие шляхетское происхождение. "Телеграф" расскажет, как они звучат, сколько людей из них не имеет.

Среди наиболее распространенных шляхетских фамилий в Украине:

  • Вишневецкий/а — происходит от названия города Вишневец на Волыни. Род Вишневецких был одной из ветвей княжеского рода Гедиминовичей.
  • Острожский — происходит от названия города Острог на Волыни. Род Острожских происходит также от князей Гедиминовичей. Известные представители: Константин Острожский, великий гетман литовский и его сын Василий-Константин, основатель Острожской академии.
  • Потоцкий — происходит от названия села Поток в Польше. Один из самых влиятельных магнатских родов Речи Посполитой. Известный представитель: Николай Потоцкий, польный гетман коронный.
  • Сангушко – происходит от литовского имени Сангуст (Лингвен). Княжеский род литовско-русского происхождения. Обладали большими имениями на Волыни и Литве.
  • Чарторыйский — происходит от названия села Чарторыйск на Волыни. Также относится к Гедиминовичам.

Интересно, что география распространения этих фамилий неравномерна. Наибольшая концентрация наблюдается в западных областях Украины, особенно Волыни и Галичины, что связано с историческим влиянием Польско-Литовского государства на эти регионы. Эксперты подчеркивают, что наличие шляхетской фамилии не обязательно означает прямое происхождение от знатных родов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали нуждающимся людям.

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#История #Род #Фамилии #Происхождение