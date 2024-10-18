У вас есть шляхетское происхождение, если фамилия звучит так

Узнайте историю своего рода вместе с "Телеграфом"

В Украине много интересных и исторических фамилий, которые из поколения в поколение передавались женщинам и мужчинам. Среди них есть и родовые имена шляхетского происхождения.

По данным исследования Института генеалогии и геральдики, около 2% населения Украины – почти 800 000 человек – носят фамилии, имеющие шляхетское происхождение. "Телеграф" расскажет, как они звучат, сколько людей из них не имеет.

Среди наиболее распространенных шляхетских фамилий в Украине:

Вишневецкий/а — происходит от названия города Вишневец на Волыни. Род Вишневецких был одной из ветвей княжеского рода Гедиминовичей.

происходит от названия города Вишневец на Волыни. Род Вишневецких был одной из ветвей княжеского рода Гедиминовичей. Острожский — происходит от названия города Острог на Волыни. Род Острожских происходит также от князей Гедиминовичей. Известные представители: Константин Острожский, великий гетман литовский и его сын Василий-Константин, основатель Острожской академии.

происходит от названия города Острог на Волыни. Род Острожских происходит также от князей Гедиминовичей. Известные представители: Константин Острожский, великий гетман литовский и его сын Василий-Константин, основатель Острожской академии. Потоцкий — происходит от названия села Поток в Польше. Один из самых влиятельных магнатских родов Речи Посполитой. Известный представитель: Николай Потоцкий, польный гетман коронный.

происходит от названия села Поток в Польше. Один из самых влиятельных магнатских родов Речи Посполитой. Известный представитель: Николай Потоцкий, польный гетман коронный. Сангушко – происходит от литовского имени Сангуст (Лингвен). Княжеский род литовско-русского происхождения. Обладали большими имениями на Волыни и Литве.

происходит от литовского имени Сангуст (Лингвен). Княжеский род литовско-русского происхождения. Обладали большими имениями на Волыни и Литве. Чарторыйский — происходит от названия села Чарторыйск на Волыни. Также относится к Гедиминовичам.

Интересно, что география распространения этих фамилий неравномерна. Наибольшая концентрация наблюдается в западных областях Украины, особенно Волыни и Галичины, что связано с историческим влиянием Польско-Литовского государства на эти регионы. Эксперты подчеркивают, что наличие шляхетской фамилии не обязательно означает прямое происхождение от знатных родов.

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