Керівник САП здивував заявою щодо корупції в Україні

Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" вже 10 років

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що корупція в Україні перестає бути нормою. Таку заяву він зробив під час участі у заході з нагоди 10-річчя ухвалення Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

Клименко був однією з ключових фігур заходу, пише САП. Допис зробили у своєму Facebook.

"Сьогодні ми можемо з упевненістю стверджувати, що корупція перестає бути нормою, і це стало можливим завдяки нашим спільним зусиллям", — підкреслив керівник САП під час свого виступу.

Він також привітав колег з цим важливим етапом та побажав подальшої ефективної і злагодженої роботи на користь Народу України.

Серед гостей також були присутні голова ВАКС Віра Михайленко та голова НАЗК Віктор Павлущик. Завітали і міжнародні партнери: заступниця Держсекретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Узра Зея, Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, заступник голови Місії Посольства США в Україні Джон Гінкель.

Як повідомили у САП, партнери відзначили важливість функціонування незалежних антикорупційних інституцій для демократичного та євроатлантичного майбутнього України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці. Йдеться про парламентарку від політичної сили "Слуга народу" Ірину Аллахвердієву (нинішнє прізвище — Кормишкіна).