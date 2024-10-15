Чи справді НАБУ готує пишний бенкет під час війни? "Телеграф" дізнався ексклюзивні подробиці

Подейкують, що НАБУ готує пишний банкет, та ще й у робочий час

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) планує провести масштабне святкування з нагоди свого 10-річчя. Захід заплановано на 18 жовтня у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Інформація про корпоратив з'явилася в мережі та викликала чималий резонанс серед громадськості та у політичних колах. "Телеграф" дізнався ексклюзивні подробиці цієї події.

Що відомо про святкування НАБУ

Згідно з опублікованим Тарасом Загороднім (керуючий партнер "Національної антикризової групи") запрошенням, святкування відбуватиметься у робочий час. У програмі заходу є виступи, нагородження та неформальне спілкування після обіду. На заході очікується присутність послів, керівників антикорупційних органів та представників Національного банку України. Загалом — розкішне святкування для впливових людей.

Програма заходу від НАБУ до 10-річчя Бюро

"Якщо ця інформація правдива, то виходить, що антикорупціонери знайшли не найкращий час для пишних гулянок для підбивання підсумків своєї десятирічної діяльності. У країні щодня спалахують нові корупційні скандали, десятки чиновників стають фігурантами журналістських розслідувань", — критикує ідею Загородній.

Загородній наголосив, що у 2024 році на фінансування НАБУ в державному бюджеті закладено 1,8 млрд грн, а на 2025 рік передбачено вже 2,1 млрд грн. При цьому, на думку експерта, за 10 років існування НАБУ не змогло суттєво зменшити рівень корупції в країні.

Відома українська журналістка та політична оглядачка Альона Яхно також обурилася: "Це було б ще більш менш прийнятно, якби НАБУ показувало відповідні результати", — вважає вона. Яхно підкреслила, що головна проблема не лише в тому, що захід відбуватиметься під час війни та у робочий час, але й у відсутності вагомих підстав для святкування.

Ексклюзивні подробиці

Наразі НАБУ офіційно не коментувало інформацію. Але, як стало відомо "Телеграфу", захід не анонсують з питань безпеки. Згідно з інформацією нашого джерела, ні про яке витрачання бюджетних грошей не йдеться — святкування відбудеться за підтримки посольства США в Україні. У програмі дійсно буде нагородження співробітників, проте застілля не планується.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі обурилися гуляннями в Одесі на День міста. Його назвали "бенкетом під час чуми" та "танцями на кістках".