Ексголові ДніпроОВА повідомили про підозру: у чому звинувачують Резніченка

САП відкрила кримінальну справу щодо Валентина Резніченка у листопаді 2022 року

Ексочільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко отримав підозру від НАБУ. Такими є результати обшуків, які проводили в колишнього посадовця у квітні 2024 року.

Про це повідомляє НАБУ. Зазначається, що викрили оборудку у дорожній сфері, у результаті якої під час повномасштабного вторгнення РФ державний бюджет втратив понад 286 млн грн.

За даними слідства, на експлуатаційне обслуговування доріг штучно та безпідставно збільшили витрати на 1,5 млрд грн. На цю суму уклали договір з фітнес-тренеркою, а вона своєю чергою завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

Частину цих коштів зловмисники вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником, так звані фірми-прокладки.

Загалом підозри отримали ексочільник ОВА Валентин Резніченко та його заступник Максим Безпальчук. Крім того, про підозру повідомили керівнику департаменту Дніпропетровської ОДА, начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Нагадаємо, САП відкрила кримінальну справу щодо Валентина Резніченка у листопаді 2022 року. Опрацювали два розслідування — "Схем" та "Української правди". Розслідування почали за частиною 2 статті 364 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що співробітниця Львівської облради купила Porsche Cayenne та знайшла хитрий спосіб його не декларувати.