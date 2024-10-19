Руководитель САП удивил заявлением о коррупции в Украине

Закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" уже 10 лет

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что коррупция в Украине перестает быть нормой. Такое заявление он сделал во время участия в мероприятия по случаю 10-летия принятия Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Клименко являлся одной из ключевых фигур мероприятия, пишет САП. Сообщение сделали в своем Facebook.

"Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что коррупция перестает быть нормой, и это стало возможным благодаря нашим совместным усилиям", — подчеркнул руководитель САП во время своего выступления.

Он также поздравил коллег с важным этапом и пожелал дальнейшей эффективной и слаженной работы в пользу Народа Украины.

Среди гостей также присутствовали председатель ВАКС Вера Михайленко и глава НАПК Виктор Павлущик. Посетили и международные партнеры: заместитель Госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея, Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, заместитель председателя Миссии Посольства США в Украине Джон Гинкель.

Как сообщили в САП, партнеры отметили важность функционирования независимых антикоррупционных институций для демократического и евроатлантического будущего Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в незаконном обогащении более чем на 20 млн грн действующей народной депутатке. Речь идет о парламентарии от политической силы "Слуга народа" Ирине Аллахвердиевой (нынешняя фамилия — Кормышкина).