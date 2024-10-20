І ворогів не потрібно: Зеленський жорстко пройшовся по МСЕК і озвучив рішення

Президент заявив, що у нас є "внутрішній ворог"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал, пов’язаний із МСЕК. Він доручив відповідним органам провести розслідування та покарати винних.

Зеленський вимагає жорстких рішень і говорить про те, що ми маємо "внутрішній ворог". І з цим слід "жорстко" вирішувати питання.

"Але поки це відбувається, на жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності", — заявив президент.

За його словами, правоохоронці мають провести ретельне розслідування та покарати винних. Ця справа не повинна замовчуватися і буде ретельно перевірена.

"Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО" , — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що 4 жовтня на всю Україну пролунав гучний корупційний скандал — тоді працівники ДБР під час обшуків виявили у керівника Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи понад 6 млн доларів готівкою.

У службовому кабінеті чиновника знайшли 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи. Також сім’ї належать 30 об’єктів нерухомості в Україні, нерухомість за кордоном, 9 елітних автомобілів та готельно-ресторанний комплекс у Хмельницькому. На закордонних рахунках виявлено ще 2,3 мільйони доларів. Жоден із цих активів не був задекларований.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у лікаря МСЕК у Вінниці виявили десяток квартир та дорогі електрокари. Так, лікар-терапевт МСЕК разом зі своєю дружиною-пенсіонеркою має 13 квартир, серед яких елітна нерухомість площею 260 квадратів у самому центрі Києва. А голова комісії має 25 земельних ділянок, кілька квартир та велике комерційне приміщення.