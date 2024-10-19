Скандал року. В деклараціях топлікарів зі МСЕК спливають казкові статки і темні плями

"Телеграф" перевірив декларації деяких регіональних керівників медкомісій — там дійсно дуже багато цікавого й часом шокуючого

В Україні гучний корупційний скандал довкола керівників регіональних медико-соціальних експертних комісій продовжує набирати оберти. Так, цього тижня стало відомо, що очільниця Хмельницького обласної МСЕК Тетяна Крупа, за версією слідства, зберігала величезні суми в польських банках.

Своєю чергою "Телеграф" продовжує вивчати декларації інших топчиновників-лікарів на місцевому рівні. Адже одне з головних питань гучної "справи лікарів", яка наразі стає де-факто скандалом року, чи не було в системі МСЕКів корупції у промислових масштабах через потоки валюти від ухилянтів, а також, як взагалі живуть регіональні керівники комісій на третьому році війни.

Як виявилося, в звітностях головлікарів спливає багато цікавих і подекуди шокуючих речей.

У попередній статті на тему статків головлікарів журналісти "Телеграфу" починали свій аналіз з Києва та області як регіону, де, можливо, суто статистично живе найбільше число ухилянтів

Отже, далі в списку — столичний регіон.

На Київщині обласну МСЕК очолює в.о.директора Наталія Жгільова.

У її декларації за минулий рік одразу спливло кілька темних плям: чоловік топменеджеркині — Сергій Жгільов — чомусь не вказав дані про квартиру у Києві, співвласником якої (судячи з документу) він є. Не вказано ані площа помешкання, ані його вартість та яка саме частка у цьому об'єкту нерухомості йому належить.

Джерело - НАЗК

А у графі про транспортні засоби вказано, що Сергій у 2022-му придбав авто INFINITI QX60 (2015 року випуску), і теж не вказав, за скільки купив цю машину.

Зазначимо, на профільних сайтах з продажу авто вартість б/в машини цієї марки і моделі (2015-го р.в.) стартує від $13 тисяч (а це біля 540 тис. грн за поточним ринковим курсом; і мова йде про мінімальну ціну).

Ще серед цікавого — дохід чоловіка Жгільової у 2 млн грн (офіційно вказано, що це гроші від підприємницької діяльності). Як випливає зі звітності, очільниця МСЕКу тримає вдома готівки на $50 тис. (або біля 2 млн грн), а $20 тис. її чоловік позичив втаємниченій особі (дані боржника у декларації не вказані).

Також зазначено, що Жгільова минулого року мала два рахунки в українських банках, але більш детальна інформація про них відсутня.

При цьому офіційна зарплата посадовиці минулого року становила 275 тис. грн (або в середньому майже 23 тис. грн на місяць).

Головним лікарем обласної МСЕК у Житомирській області є Олександр Донець. За минулий рік він задекларував дві квартири (на 52 квадратні метри і 83 кв.м), власником яких став ще у 2002 та 2010 роках; будинок на 162 квадрати (власницею з 2010-го є дружина лікаря Валентина Донець); вона ж володіє і двома земельними ділянками загальною площею майже пів гектара (дати набуття права власності 2006 і 2010 рр.). Начебто жодних питань. А от далі починається цікаве.

У 2021-му головлікар купив SUBARU OUTBACK майже за пів мільйона. Водночас дружина голови МСЕК володіла менш статусним авто — Ford Fiesta 2007 р.в. (придбала машину роком пізніше).

У звітності по доходам за 2023-й лікар окрім річної зарплати на загальну суму в 400 тис. грн задекларував ще гонорар на 44 тис. грн (від приватного медцентру) та проценти від "Приватбанку" на 26 тис. грн.

Нижче у графі про банківські вклади повідомляється, що головлікар тримав минулого року на п'ятьох рахунках загалом 331 тис. грн та $56 тис. (еквівалент у гривнях за поточним курсом — 2,3 млн грн).

А у графі "Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно" загалом містяться дані про 11 рахунків (один з яких — у дружини лікаря). Втім, про які саме суми йдеться у цій звітності не повідомляється (ймовірно, через банківську таємницю).

Не менш цікава декларація в керівника Львівського обласного МСЕКу — Володимира Решоти — разом з дружиною вони володіють 8 об'єктами нерухомості (квартири, гаражі і земля; одну з квартир площею 94 кв.м у Львові сім'я головлікара придбала у 2023-му, сума покупки не вказана, а власником цих "квадратів" вказана дружина голови МСЕК — Наталія Решота).

Іще з цікавого — загальна площа землі, якою володіє подружжя, становить майже 2 гектари.

Сімейна автівка — Toyota Venza 2010 р.в. — записана на дружину (вона стала власницею машини у тому ж 2010-му за 227 тис. грн).

Окрім того, з декларації головлікаря стало відомо, що минулого року він отримав зарплату майже у пів мільйона гривень (це становить біля 42 тис. грн на місяць) і пенсію в розмірі 120 тис. грн (або 10 тис. грн/міс.; мінімальна пенсія в Україні 2023-го становила 2093 грн).

А ще у декларації Решоти значиться один цікавий пункт. Так, минулого року він отримав зиск на 4 млн грн з таким незвичним формулюванням: "Дохід, отриманий платником податку, внаслідок прийняття майна (нерухомого майна) на підставі договору про переведення боргу 11-12-23 від 11.12.2023 р. та договору від 11.12.2023 р.".

Зі звітності також стало відомо, що сім'я лікаря торік мала 5 банківських рахунків, а частину коштів зберігала у готівці. Суми немаленькі. Найбільша сума на рахунку — пів мільйона гривень. Суми готівки у валюті: $15 тисяч та 8 тис. євро.

Разом з тим наприкінці минулого року, за даними цієї ж декларації, у Володимира Решоти виникли фінансові зобов'язання на 4 млн грн. Як вказується у звітності без деталей та уточнень, мова йдеться про кредит на якесь нерухоме майно.

Підсумовуючи, зазначимо, що, з огляду на наведені цікавинки в звітностях деяких обласних топових мсеківців, НАЗК та іншим антикорупційним держорганам, можливо, варто було б більш ретельно перепровірити ці документи. Про декларації інших регіональних лікарів медкомісій і цікавинки в їхніх звітностях — у наших наступних матеріалах.

У Володимира Решоти виникли фінансові зобов'язання на 4 млн грн

Раніше "Телеграф" писав, що сталось з сином горезвісної "мільйонерки" з МСЕК Тетяни Крупи, який очолював Пенсійний фонд Хмельниччини.