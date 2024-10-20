И врагов не нужно: Зеленский жестко прошелся по МСЭК и озвучил решение

Президент заявил, что у нас есть "внутренний враг"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал, связанный с МСЭК. Он поручил соответствующим органам провести расследование и наказать виновных.

Зеленский требует жестких решений и говорит о том, что у нас есть "внутренний враг". И с эти м следует "жестко" решать вопрос.

"К сожалению, в тылу здесь, в Украине, происходят вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. То, что происходит с МСЭК — медико-социальными экспертными комиссиями — и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформили себе фальшивые инвалидности", — заявил Зеленский.

По его словам, правоохранители должны провести тщательное расследование и наказать виновных. Данное дело не должно замалчиваться и будет подвергнуто тщательной проверке.

"Я жду от правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что 4 октября на всю Украину прогремел громкий коррупционный скандал — тогда работники ДБР во время обысков обнаружили у руководителя Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы более 6 млн долларов наличными.

В служебном кабинете чиновника нашли 100 тысяч долларов и поддельные медицинские документы. Также семье принадлежат 30 объектов недвижимости в Украине, недвижимость за рубежом, 9 элитных автомобилей и гостинично-ресторанный комплекс в Хмельницком. На зарубежных счетах обнаружено еще 2,3 миллиона долларов. Ни один из этих активов не был задекларирован.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у врача МСЭК в Виннице обнаружили десяток квартир и дорогие электрокары. Так, врач-терапевт МСЭК вместе со своей супругой-пенсионеркой владеет 13 квартирами, среди которых элитная недвижимость площадью 260 квадратов в самом центре Киева. А глава комиссии имеет 25 земельных участков, несколько квартир и большое коммерческое помещение.