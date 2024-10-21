Мало получаешь – претендуй на субсидию

На субсидию влияют доходы всех зарегистрированных или проживающих в доме

Людям, которые не могут самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги, могут назначить субсидию от государства. Для этого нужно иметь не только невысокий доход, но и отвечать определенным критериям. Сумму субсидии, на которую может претендовать домохозяйство, можно сосчитать самостоятельно, главное знать размер обязательного платежа.

Обратиться за субсидией могут граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, законно находящиеся на территории государства. Оформить субсидию может не только собственник или зарегистрированное лицо, а также арендаторы, ВПЛ без договора аренды, представители несовершеннолетних или недееспособных людей, индивидуальные застройщики.

На сумму субсидии влияет количество зарегистрированных лиц и их доходы. В декларации следует указать все доходы, включая зарплаты, пенсии и стипендии студентов. Важно, чтобы трудоспособный человек, подающий документы на получение субсидии, имел официальный доход и уплачивал ЕСВ в период учитываемого. Для субсидии на отопительный сезон – это первое полугодие 2024 года.

Если же человек официального дохода не имеет, он должен объяснить это Пенсионному фонду. В частности, это может быть справка об учебе, о длительной болезни или официальном статусе безработного.

Также на субсидию не будут претендовать те, у кого есть современные машины (выпущены менее пяти лет назад), депозиты в банках от 100 тысяч грн, большие приобретения за последний год на сумму более 50 тысяч грн. Также существуют социальные нормативы по площади жилья, на которую предоставляется субсидия – это 130 м² для квартиры и 230 м² для частного дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие особенности получения субсидии для пенсионеров есть в Украине. Субсидию также могут предоставить студенту, отдельно проживающему от родителей в общежитии.