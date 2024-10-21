"Укрпошта" закупить незвичайний транспорт для листонош (фото)

Велосипед уже не актуальний для сучасних листонош

"Укрпошта" має намір придбати 1745 електричних поштових трициклів із супутніми послугами типу Full service. Дане рішення є одним із проектів розвитку логістики компанії, який завершиться у 2025 році.

Про це повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram. За його словами, зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки ліків, у листонош стає менше газет та листів, проте їм доводиться доставляти в рази більше посилок — тому велосипед стає наразі не таким актуальним.

У компанії зазначили, що нові трицикли дозволять значно підвищити ефективність роботи поштової мережі, особливо у сільській місцевості.

"Вони не лише полегшать роботу листоношам та начальникам відділень, але й забезпечуватимуть швидшу та якіснішу доставку поштових відправлень та послуг по всій території країни, зокрема у важкодоступних та віддалених населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Основні технічні характеристики трициклів:

запас ходу: не менше 50 км

максимальна швидкість: не менше 40 км/год

потужність двигуна: не менше 60В, 2000 кВт

вантажопідйомність: не менше 350 кг

Проект фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів та гранту, наданогоЄвропейським банком реконструкції та розвитку спільно з Європейським інвестиційним банком.

Зареєструватися та подати свої пропозиції через ECEPP можна до 18 листопада 2024 року.

"Тож чекаємо на постачальника, який зробить наших листонош щасливими та ефективними, бо на цих трициклах посилки зі всього світу (як і ковбаса, цукерки та ліки) будуть доїжджати швидше. Точно Вам кажу, бо пілотні трицикли вже протестував", — написав Смілянський.

Нагадаємо, восени поточного року "Укрпошта" змінила правила сплати за посилки. Тепер перекази післяплати можуть бути виплачені тільки на картку або поточний рахунок ФОП.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що компанія "Укропчта" запустила ролики під назвою "Чесна розмова". Вони клієнтам обіцяють компенсувати кошти за доставку, якщо посилка не прибуде до одержувача в зазначений термін. Свої обіцянки компанія підтвердила милим пухнастим тваринам.