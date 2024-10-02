"Укрпошта" визначилась із підвищенням тарифів до Нового року

У компанії анонсували деякі зміни незабаром

"Укрпошта" вирішила зберегти тарифи на доставку на тому самому рівні як мінімум до кінця 2024 року. При цьому, вже з жовтня буде прискорено доставку та покращено її якість.

Таку заяву зробив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Він зазначив, що "Укрпошта" дійсно розглядала питання щодо підвищення тарифів, але враховуючи можливу важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, було ухвалено рішення почекати зі зміною цін.

"Сподіваємося, що бізнеси підтримають нас через збільшення обсягів. Це буде найкраща взаємна підтримка", — сказав Смілянський.

Також він наголосив, що компанія планує прискорити строки доставки, а також покращити її якість. Так, уже у жовтні "Укрпошта" перейде на автоматизоване сортування посилок.

"Протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити строки доставки. Ми також плануємо запустити новий, зручний мобільний додаток та інші приємні для клієнтів нововведення", — додав Смілянський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в кінці літа 2024 року "Укрпошта" змінила правила оплати за посилки.