"Укрпошта" виплачуватиме компенсації українцям: обіцянки компанія "підтвердила" котиками (відео)

Щорічно "Укрпошта" обслуговує близько 14 млн клієнтів і відправляє близько 80 млн посилок

Компанія "Укропчта" запустила ролики під назвою "Чесна розмова". Вони клієнтам обіцяють компенсувати кошти за доставку, якщо посилка не прибуде до одержувача в зазначений термін. Свої обіцянки компанія підтвердила милим пухнастим тваринам.

Відповідні відео з’явилися на офіційній сторінці "Укрпошти" у Facebook, а також у Telegram-каналі гендиректора компанії Ігоря Смілянського. Він зазначив, що 11 жовтня було запущено нову рекламну компанію.

"Щороку "Укрпошта" обслуговує близько 14 млн клієнтів. Багато, правда? За таких умов, можливо, й станеться якась подія, але, повірте, ймовірність мізерна", — йдеться у ролику.

Смілянський зазначив, що нова рекламна кампанія з гумором. У ній, варто додати, є милий кіт, який передає настрій ролика.

"П’ятниця у нас для позитиву, тим більше тиждень був важким. Тож запускаємо сьогодні нову рекламну кампанію Укрпошти. Вона така ж легка (без об’ємної ваги) і приємна, як наші тарифи. Ну і, звичайно, з гумором, тому що ми спокійно жартуємо над собою теж. Тож перша частина кампанії "Дійшло" :) У прямому та переносному значенні слова", — сказав він.

Також гендиректор одразу відповів на питання, які, на його думку, будуть задавати найчастіше після виходу цих двох роликів:

"Ну, і щоб не відволікатися від роботи, одразу відповім:

1) чи не можна було без реклами? Ні, не можна. У сучасному світі, якщо про себе не розповісти, продажів не буде. Для особливо "фахівців": подумайте, навіщо рекламує компанія Apple, про яку всі знають.

2) Чи будуть під цим повідомленням повідомлення про затримані або зниклі посилки? Так. Бо вони є і в нас, і в усіх. Але тепер, якщо ми протикали, ми це компенсуватимемо".

У другому відео йдеться про те, що за рік "Укрпошта" відправляє близько 80 млн посилок. При такому обсязі, як зазначається, іноді можуть траплятися деякі неточності.

"А якщо не доставимо вчасно — повернемо гроші за доставку. Тобто покриємо збитки. Компенсуємо. Відшкодуємо. Дійшло?", — каже в ролику начальник Департаменту Максим Голуб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени поточного року "Укрпошта" змінила правила оплати за посилки.