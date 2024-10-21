"Укрпочта" закупит необычный транспорт для почтальонов (фото)

Велосипед уже не актуален для современных почтальонов

"Укрпочта" собирается приобрести 1745 электрических почтовых трициклов с сопутствующими услугами типа Full service. Данное решение является одним из проектов развития логистики компании, который завершится в 2025 году.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram. По его словам, с ростом электронной коммерции и развитием доставки лекарств, у почтальонов становится меньше газет и писем, однако им приходится доставлять в разы больше посылок — поэтому велосипед становится не таким актуальным.

В компании отметили, что новые трициклы позволят значительно повысить эффективность работы почтовой сети, особенно в сельской местности.

"Они не только облегчат работу почтальонам и начальникам отделений, но и будут обеспечивать более быструю и качественную доставку почтовых отправлений и услуг по всей территории страны, в частности в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Основные технические характеристики трициклов:

запас хода: не менее 50 км

максимальная скорость: не менее 40 км/ч

мощность двигателя: не менее 60В, 2000 кВт

грузоподъемность: не менее 350 кг

Проект будет финансироваться за счет кредитных средств и гранта, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития совместно с Европейским инвестиционным банком.

Зарегистрироваться и подать свои предложения через ECEPP можно до 18 ноября 2024 года.

"Поэтому ждем поставщика, который сделает наших почтальонов счастливыми и эффективными, потому что на этих трициклах посылки со всего мира (как и колбаса, конфеты и лекарства) будут доезжать быстрее. Точно Вам говорю, потому что пилотные трициклы уже протестировал", — написал Смилянский.

Напомним, осенью текущего года "Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки. Теперь переводы наложенного платежа могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что компания "Укропчта" запустила ролики под названием "Честный разговор". В них клиентам обещают компенсировать средства за доставку, если посылка не прибудет к получателю в указанный срок. Свои обещания компания подтвердила милым пушистым животным.