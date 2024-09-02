"Укрпошта" змінила правила оплати за посилки: кого торкнеться

Усі послуги, надані до 30 серпня, будуть завершені за старим законодавством

"Укрпошта" з 30 серпня більше не приймає посилки з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці. Тепер перекази післяплати можуть бути виплачені тільки на картку або поточний рахунок ФОП.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти". Там зазначають, що нові правила обумовлені рішенням, яке у серпні ухвалив Нацбанк. Йдеться про постанову НБУ № 100 від 23 серпня, яка внесла зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Цим документом заборонено виплату переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП). Перекази післяплати можуть бути виплачені тільки на картку або поточний рахунок ФОП.

"Суб’єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, отриманими як готівкова виручка, так і коштами, одержаними у надавачів платіжних послуг. Такі розрахунки проводяться також шляхом внесення готівки до надавачів платіжних послуг для подальшого переказу коштів на рахунки суб’єктів господарювання", — цитує "Укрпошта" постанову НБУ.

При цьому в "Укрпошті" зазначили, що всі послуги, надані до 30 серпня, будуть завершені відповідно до законодавства, яке діяло на момент ухвалення відправки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрпошта" запустила оплату тари для надсилання одержувачем у всіх відділеннях.