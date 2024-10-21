Наступний пішов: голову ще одного МСЕК звільнили, що відомо

Наразі влада не коментує інформацію

В Україні триває хвиля розслідувань та звільнень очільників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які підозрюються у причетності до корупційних схем.

Нещодавно стало відомо про звільнення голови Закарпатського центру МСЕК Юрія Веклинця. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, хоча офіційних причин звільнення наразі не озвучено, а реакція влади відсутня.

"За попередньою інформацією, його звільнено за згодою сторін. Він сам написав заяву на звільнення", — згодом додав Віталій Глагола.

Юрій Веклинець обіймав посаду керівника Закарпатського обласного центру медико-соціальної експертизи. Згідно з його декларацією за 2023 рік, офіційна заробітна плата посадовця склала 378 607 грн, а також він отримав 151 132 грн пенсії та 12 472 грн матеріальної допомоги. Водночас Веклинець володіє автомобілем Volkswagen Tiguan Elegance 2021 року випуску, вартість якого перевищує 1 млн грн. Спільно з дружиною, яка працює в Ужгородській міській раді, йому також належить Skoda Kodiaq, проте її вартість не зазначена в декларації.

Це не всі активи Веклинця та його родини. Дружина посадовця володіє будинком в Ужгороді площею 95,4 кв. м та земельною ділянкою 533 кв. м. Сам Юрій Веклинець є власником п'яти земельних ділянок, чотири з яких він придбав у 2022-2023 роках в селі Нижнє Солотвино.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що буде з мільйонами, які конфіскували у голови МСЕК Хмельницького. Було запропоновано два способи подальшого розвитку подій.