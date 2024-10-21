Следующий пошел: голову еще одного МСЭК уволили, что известно

В настоящее время власти не комментируют информацию

В Украине продолжается волна расследований и увольнений руководителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), подозреваемых в причастности к коррупционным схемам.

Недавно стало известно об увольнении главы Закарпатского центра МСЭК Юрия Веклинца. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, хотя официальные причины увольнения пока не озвучены, а реакция властей отсутствует.

"По предварительной информации, он уволен с согласия сторон. Он сам написал заявление на увольнение", — впоследствии добавил Виталий Глагола.

Юрий Веклинец занимал должность руководителя Закарпатского областного центра медико-социальной экспертизы. Согласно его декларации за 2023 год, официальная заработная плата должностного лица составила 378 607 грн, а также он получил 151 132 грн пенсии и 12 472 грн материальной помощи. В то же время Веклинец владеет автомобилем Volkswagen Tiguan Elegance 2021 года выпуска, стоимость которого превышает 1 млн грн. Совместно с супругой, работающей в Ужгородском городском совете, ему также принадлежит Skoda Kodiaq, однако ее стоимость не указана в декларации.

Это не все активы Веклинца и его семьи. Жена чиновника владеет домом в Ужгороде площадью 95,4 кв. м и земельным участком 533 кв. м. Сам Юрий Веклинец является владельцем пяти земельных участков, четыре из которых он приобрел в 2022-2023 годах в селе Нижнее Солотвино.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что будет с миллионами, конфисковавшими у главы МСЭК Хмельницкого. Были предложены два способа дальнейшего развития событий.