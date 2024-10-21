Рішення скандальної Хмельницької МСЕК масово скасовують: скільки порушень вже знайшли

Було переглянуто сотні висновків

Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки рішень про встановлення інвалідності, ухвалених Хмельницькою медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). В результаті було скасовано висновки щодо 74 військовозобовʼязаних.

Про це пишуть "Українські Новини" з посиланням на відповідь МОЗ. Там повідомили, що на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України було проведено перевірки обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27.09.2023 по 10.11.2023. Всього було розглянуто комісією 53 734 справ, а відібрано для перегляду — 781.

Також МОЗ на виконання закону від 11 квітня 2024 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" провело перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким встановлено інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні у період з 06.06.2024 по 21.06.2024. Всього було розглянуто 37 891 справа, а відібрано для перегляду — 543.

Крім того, МОЗ взаємодіє з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями. Так, будо опрацьовано понад 18 779 медико-експертних справ. У 3146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані.

Зокрема, у 38 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлено ІІІ групу інвалідності. У 36 випадках групу інвалідності взагалі було знято. Зараз проводиться перевірка Хмельницької МСЕК правоохоронними органами в рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, 4 жовтня, ДБР повідомило про викриття керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 грудня із можливістю внесення застави 500 млн 1528 гривень. Коштів вона ще не вносила.