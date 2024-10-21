Що буде з мільйонами, які конфіскували у голови МСЕК Хмельницького

Було запропоновано два способи подальшого розвитку подій

Активісти Центру протидії корупції розповіли, як вчинити з мільйонами доларів, знайдених під час обшуків у тепер уже екс-глави МСЕК Хмельницького Тетяни Крупи.

Про це повідомляється на сторінці центру у Facebook. Було запропоновано два способи: конфіскація через кримінальне провадження або конфіскація за процедурою ЦПК.

На думку антикорупціонерів, у першому випадку можна довести справу до суду та вироку, але потім ситуація може затягтися на кілька років і результат буде не зрозумілий.

У ЦПК наполягають другий варіант розвитку подій. Йдеться про більш спрощену процедуру конфіскації незаконних активів порівняно з вищезгаданим кримінальним провадженням.

Розслідувачі наводять як приклад конфіскацію активів на 3,6 млн гривень, які належать голові Васильківського суду Київської області Ковбелю. У нього вирішили конфіскувати частину вартості квартири площею 142 квадратні метри в столичному ЖК "Смарагдовий" — дана нерухомість була записана на тещу.

На думку Центру протидії корупції мільйони доларів, знайдених у Крупи, могли б піти на фінансування Сил оборони України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, МОЗ України провело перевірки рішень про встановлення інвалідності, прийнятих Хмельницькою медико-соціальною експертною комісією. В результаті було скасовано колишні висновки щодо 74 військовозобов’язаних.