"Поки не компенсує шкоду": в Євросоюзі запевнили, що активи Росії залишаться заблокованими

Активи Росії будуть заблоковані, а надходження від них будуть використані для допомоги Україні

Європейський Союз підтримує надання Україні кредиту розміром в 35 млрд євро, який може бути виданий у рамках ініціативи G7 з надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів США. Заставою по кредиту стають російські активи, погашення відбуватиметься за рахунок доходів від цих активів.

Про це сказано у документі, який опубліковано на сайті Євроради. Зазначається, що російські активи будуть заблоковані до моменту завершення Росією війни та повної компенсації усієї шкоди, яку російське вторгнення завдало Україні.

"Європейська рада підкреслює важливість виконання зобов’язань, що були взяті та зроблені G7 на саміті в Апулії щодо виділення разом з партнерами по близько 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів США) до кінця року для підтримки поточних та майбутніх військових, бюджетних потреб та потреб на відбудову", – сказано у документі.

Єврорада також запросила високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та Європейську комісію разом з Україною долучитися до реалізації вказаних ініціатив. Також в Єврораді підтвердили, що активи Росії будуть заблоковані, а надходження від них будуть використані для допомоги Україні.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи будуть залишатися заблокованими, поки Росія не зупинить свою агресивну війну проти України та не компенсує шкоду, спричинену цією війною", – зазначається у документі.

Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога. Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

Проте зараз в Україні зростає занепокоєння з приводу того, що до кінця року допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів не буде виділено. Йдеться про кошти за червневою угодою "Великої сімки".