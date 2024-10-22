Британия даст Украине миллиарды долларов: на что потратят деньги

Новая помощь — это вклад в схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine

Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд). Эти средства пойдут на закупку необходимого военного оборудования.

Об этом говорится на сайте британского правительства. Там отметили, что кредит будет погашен за счет доходов от замороженных активов России.

"Кредит Великобритании в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины, что позволяет украинцам инвестировать в ключевое оборудование для поддержки своих усилий против России, такое как противовоздушная оборона, артиллерия и более широкая поддержка оборудования", — говорится в сообщении.

Эти средства идут в дополнение к существующей военной помощи Британии в размере 3 млрд фунтов стерлингов (3,8 млн долларов) в год.

Также в правительстве подчеркнули, что новые 2,26 млрд фунтов стерлингов — это вклад в схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках которой 50 млрд долларов от стран G7 будут предоставлены Украине для ее военных, бюджетных и восстановительных нужд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев 21 октября объявил о новой крупной военной помощи для Украины.