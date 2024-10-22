Таки живий: вбивство бізнесмена на Одещині виявилось інсценуванням, подробиці

Замовника затримали під час передачі доказів "убивства"

В Одесі правоохоронці провели інсценування вбивства відомого місцевого бізнесмена. Йдеться, ймовірно, про Геннадія Бейбутяна — власника автомобільного бізнесу та голови дачного кооперативу "Лагуна".

До спецоперації поліція змушена була вдатися, щоб попередити його вбивство, яке замовив 43-річний мешканець іншої області. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області. Ім'я бізнесмена, вбивство якого інсценували, назвали джерела РБК.

Організатор злочину пообіцяв "кілеру" за вбивство 80 тисяч доларів. Правоохоронці зробили фото та відео нібито виконаного замовлення. Коли "виконавець" передавав ці докази, поліція затримала замовника.

Під час затримання у зловмисника знайшли осколкову гранату. Її відправили на експертизу.

Суд заарештував підозрюваного без права застави. Йому загрожує покарання за замах на вбивство (ч.2 ст.15, п.6 п.11 ч.2 ст.115 ККУ) та незаконне зберігання вибухівки (ч.1 ст.263 ККУ).

18 жовтня правоохоронці повідомляли, що Геннадія Бейбутяна нібито знайшли застреленим біля його автомобіля на Старолюстдорфській дорозі. Поліція та СБУ перевіряють, чи причетні до замовного вбивства інші особи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі чоловік до смерті побив знайому, позбутися тіла йому завадили поліцейські. Зловмисника затримали.